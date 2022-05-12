Noctua и WATERCOOL выпустили 200 мм вентилятор NF-A20 HS-PWM chromax.black

Совместное сотрудничество компаний Noctua и WATERCOOL привело к разработке нового 200 мм вентилятора NF-A20 HS-PWM chromax.black.

Новый Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black обеспечивает скорость потока на 40% выше, а статическое давление на 90% выше, чем Noctua NF-A20 chromax.black. Благодаря проверенному подшипнику премиум-класса Noctua SSO2, среднее время отказа достигает 150 000 часов. Благодаря расширенной скорости до 1200 об/мин он обеспечивает более чем на 40 % большую скорость потока, а также более чем на 90 % более высокое статическое давление по сравнению с обычной версией PWM со скоростью 800 об/мин. Рама вентилятора имеет встроенные прорезиненные вставки, для снижения вибрации и шума.

Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black доступен для предварительного заказа по цене 35 евро.