Noctua и WATERCOOL выпустили 200 мм вентилятор NF-A20 HS-PWM chromax.black

Совместное сотрудничество компаний Noctua и WATERCOOL привело к разработке нового 200 мм вентилятора NF-A20 HS-PWM chromax.black.

Новый Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black обеспечивает скорость потока на 40% выше, а статическое давление на 90% выше, чем Noctua NF-A20 chromax.black. Благодаря проверенному подшипнику премиум-класса Noctua SSO2, среднее время отказа достигает 150 000 часов. Благодаря расширенной скорости до 1200 об/мин он обеспечивает более чем на 40 % большую скорость потока, а также более чем на 90 % более высокое статическое давление по сравнению с обычной версией PWM со скоростью 800 об/мин. Рама вентилятора имеет встроенные прорезиненные вставки, для снижения вибрации и шума.

Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black доступен для предварительного заказа по цене 35 евро.

Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлажд…
Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждВ рамках «Лаборатории» мы провели детальное тестирование башенного охлаждения DEEPCOOL AK400, анонсирован…
TEAMGROUP представила систему охлаждения T-FORCE SIREN для п…
TEAMGROUP представила систему охлаждения T-FORCE SIREN для пTEAMGROUP представляет новую универсальную систему жидкостного охлаждения серии T-FORCE SIREN AIO для ЦП …
Genesis выпускает охлаждающую подставку для ноутбуков Oxid 8…
Genesis выпускает охлаждающую подставку для ноутбуков Oxid 8Новейшие ноутбуки становятся производительнее и требуют особого внимания касаемо системы охлаждения. Комп…
Noctua представила башенный процессорный кулер NH-D12L…
Noctua представила башенный процессорный кулер NH-D12LСегодня Noctua представила совершенно новый двухбашенный процессорный кулер низкой высоты NH-D12L и соотв…
Jonsbo представила массивный башенный кулер серии HX6240…
Jonsbo представила массивный башенный кулер серии HX6240Новый Jonsbo HX6240 присоединяется к семейству башенных кулеров с толстыми алюминиевыми ребрами. Кулер с …
Alphacool выпустила металлическую заднюю панель Core XPX/Eis…
Alphacool выпустила металлическую заднюю панель Core XPX/EisСегодня Alphacool представила металлическую заднюю панель Core XPX/Eisbaer для всех процессорных кулеров …
be quiet! добавила стандартную поддержку LGA1700 для большин…
be quiet! добавила стандартную поддержку LGA1700 для большинbe quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК премиум-класса, объявляет, что на сегодняшний день п…
Akasa анонсировала белый вентилятор SOHO AR Dawn Edition…
Akasa анонсировала белый вентилятор SOHO AR Dawn EditionAkasa анонсировала новый вентилятор SOHO AR Dawn Edition в белом исполнении. Вентилятор размером 120 мм и…
Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждениемОбзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением
Обзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкой
Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor