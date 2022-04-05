Noctua представила башенный процессорный кулер NH-D12L

Сегодня Noctua представила совершенно новый двухбашенный процессорный кулер низкой высоты NH-D12L и соответствующий 120-мм вентилятор NF-A12x25r с круглым корпусом. При высоте всего 145 мм он подходит для многих корпусов 4U, а также для более узких корпусов Tower, которые ранее были ограничены с 92-мм вентиляторами. В то же время его двухбашенная конструкция с пятью тепловыми трубками и современный 120-мм вентилятор NF-A12x25r позволяют достичь уровня эффективности, превосходящего многие полноразмерные 120-мм модели.

В то время как обычные 120-мм процессорные кулеры Noctua имеют высоту 158 мм, высота NH-D12L всего 145 мм. Это позволяет ему вмещать не только широкий спектр серверных корпусов для монтажа в стойку 4U и многие корпуса в виде башни, которые недостаточно широки для 158-мм устройств, но также и некоторые более крупные корпуса малого форм-фактора (SFF) и Mini-ITX. Несмотря на уменьшенную высоту, NH-D12L легко обходит 92-мм кулеры. Он может даже превзойти известные 120-мм устройства, такие как NH-U12S, и часто приближается к отмеченной наградами 120-мм флагманской модели Noctua NH-U12A.

Благодаря асимметричному дизайну модуль NH-D12L не выступает за слоты оперативной памяти на материнских платах на базе Intel LGA1700/LGA1200/LGA115x и AMD AM4/AM5, что обеспечивает легкий доступ к модулям и 100% совместимость с модулями DIMM с высокими радиаторами.