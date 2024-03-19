Noctua представила башню NH-D12L chromax.black

Сегодня известная компания Noctua официально представила свою новую модель воздушную систему охлаждения под названием Noctua NH-D12L в варианте chromax.black — данный дизайн будут продавать всего за 99 долларов, что на самом деле не очень уж и дорого на фоне внушительных характеристик новинки. NH-D12L chromax.black представляет собой полностью черную версию низкопрофильного кулера NH-D12L от Noctua — разница только в том, что производитель решил отказаться от классического сочетания цветов (бежевого и коричневого), перекрасив башню полностью в чёрный цвет.

С чёрным радиатором, чёрным вентилятором на 120 мм и чёрными антивибрационными подушками, чёрными клипсами для вентилятора и чёрными крепёжными элементами данная башня выглядит действительно привлекательно, особенно если у вас уже есть чёрные компоненты системы и вы хотите сохранить единый стиль. Благодаря тщательной оптимизации материалов покрытия и процесса производства, модель chromax.black обеспечивает такую же эффективность охлаждения с минимальным уровнем шума, как и её базовая версия без специальной окраски. Благодаря конфигурации с одним вентилятором и асимметричным радиатором, NH-D12L обеспечивает 100% совместимость с оперативной памятью на сокетах AMD AM5/AM4 и Intel LGA1851/1700/1200, не перекрывая слоты для памяти. За свои деньги это отличное решение для тех, кто хочет купить кулер и забыть про апгрейд на ближайшие лет пять, если не больше на самом деле.