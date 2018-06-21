Noctua представили кулера для платформ LGA3647 Intel Xeon

Noctua представила три тихих кулера для платформ LGA3647 процессоров Intel Xeon Scalable (Platinum, Gold, Silver, Bronze) и Xeon-Phi.Они будут иметь формат 140, 120 и 92 мм соответственно, новые NH-U14S DX-3647, NH-U12S DX-3647 и NH-D9 DX-3647 4U покрывают все ценовые сегменты процессоров от дорогих, сверхпроизводительных рабочих станций вплоть до компактных 4U. Все кулера Noctua премиум-класса исключительно тихие и идеально подходят для использования в чувствительных к шуму средах.

Новая линейка охлаждения DX-3647 - это специализированные решения для профессиональной платформы Intel LGA3647, которая идеально подходит как для процессоров Xeon, так и для Skylake-SP (Platinum, Gold, Silver или Bronze, Purley) и Xeon-Phi процессоры (кодовые имена Knight's Landing или Knight's Mill).