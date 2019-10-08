Noctua представляет процессорные кулеры Chromax.black

Noctua представила долгожданные полностью черные версии процессорных кулеров NH-D15, NH-U12S и NH-L9i. Новые версии chromax.black с их черными вентиляторами и черными теплоотводами сочетают в себе одинаковую тихую охлаждающую способность и стильный скрытый вид. NH-D15 chromax.black и NH-U12S chromax.black первоначально будут доступны исключительно в ограниченном выпуске Linus Tech Tips.

В дополнение к трем новым моделям кулера chromax.black Noctua также представила новые антивибрационные накладки NA-SAVP3 черного, синего, зеленого, красного, белого и желтого цветов. Эти накладки совместимы со всеми линейными вентиляторами NF-A15, что позволяет пользователям настраивать цвета своих кулеров для индивидуальных схем сборки. Кроме того, обе модели совместимы с крышками радиатора NA-HC1 / NA-HC2 (NH-U12S) и NA-HC3 / NA-HC4 (NH-D15), а также с кабелями chromax линии NA-EC1 и NA-YC1, которые позволяют для дальнейшей визуальной настройки.