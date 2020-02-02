Noctua представляет процессорный кулер NH-L9a-AM4 chromax.black

Компания Noctua представила еще одно дополнение к линейке полностью чёрных процессорных кулеров chromax: новый NH-L9a-AM4 chromax.black.

Рекомендованный более чем 50 международными веб-сайтами и журналами по аппаратному обеспечению, NH-L9a-AM4 известен как один из лучших низкопрофильных кулеров для процессоров и APU AMD Ryzen, таких как популярные 3700X, 3600, 3400G или 3200G. Из-за тонкого 23-миллиметрового радиатора и низкопрофильного вентилятора NF-A9x14, толщина которого составляет всего 14 мм, кулер имеет высоту всего 37 мм, что делает его идеальным для использования в компактных корпусах HTPC или корпусах малого форм-фактора, которые обеспечивают минимальный зазор для центрального процессора.

Благодаря компактной конструкции, которая полностью соответствует зонам защиты сокетов, ни радиатор, ни вентилятор не нависают над ОЗУ, поэтому кулер обеспечивает легкий доступ к слотам и полностью совместим с высокими модулями памяти.

Новая версия chromax.black идентична обычной модели, за исключением цвета: с черным радиатором, черным вентилятором с антивибрационными подушками, черными винтами и черными монтажными деталями. Благодаря тщательной оптимизации материала и процесса нанесения покрытия модель chromax.black обеспечивает ту же известную тихую эффективность охлаждения, что и ее обычная копия без покрытия.