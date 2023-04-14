Noctua продемонстрировала возможности NH-U14S DX-4677

Noctua, один из ведущих производителей систем воздушного охлаждения, не предлагает в своей линейке систем жидкостного охлаждения — исключительно башни с вентиляторами. И, возможно, компания просто не нуждается в них, так как её новейший воздушный кулер NH-U14S DX-4677 способен охлаждать 56-ядерный процессор Xeon W9-3495X от Intel, потребляющий 700 Вт мощности. В наше время большинство настольных ПК и рабочих станций для энтузиастов используют жидкостное охлаждение типа «все в одном», которое более эффективно, чем воздушные кулеры и лучше справляется с современными процессорами, которые могут потреблять гораздо больше, чем указано в их тепловых характеристиках при работе в режиме повышенной производительности, хотя и на коротких промежутках времени.

Однако большой воздушный кулер также может справиться с этой задачей, как показывает демонстрация от Noctua. Новый кулер NH-U14S DX-4677 компании способен охлаждать 56-ядерный процессор Xeon W9-3495X от Intel при потреблении более 700 Вт и без потери производительности, что на самом деле очень даже впечатляюще. Правда, компания не раскрыла, был ли процессор разогнан (и на какой частоте он работал), но в видео температуры оставались ниже 100 °C. Мы предполагаем, что ограничения по мощности были установлены в BIOS, чтобы продемонстрировать возможности кулера. Но в любом случае это просто невероятный результат, на который стоит обратить своё внимание обязательно, особенно если вы собираете мощный ПК.