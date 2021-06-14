Компания Noctua выпустила кулер NH-P1 с полностью пассивным охлаждением. NH-P1 - безвентиляторный кулер для охлаждения процессора. Ориентировочная стоимость кулера составляет 100 долларов.

По словам компании, кулер предлагает лучшее пассивное охлаждение для процессоров AMD Ryzen и Intel 11th Gen. К тому же, кулер Noctua NH-P1 обеспечивает бесшумную работу. Стоит отметить, что кулер имеет крепление под вентилятор NF-A12x25 LS-PWM (Опционально). В комплекте с кулером идет термопаста NT-H2 второго поколения. Заявленная мощность рассеивания 300 Вт. Массивный радиатор имеет шесть тепловых трубки. Noctua NH-P1 не конфликтует с высокими модулями памяти.

Компания Noctua также подтвердила, что в будущем выпустит комплект креплений для сокета LGA 1700.