Noctua выпустила кулер NH-P1 с полностью пассивным охлаждением

Компания Noctua выпустила кулер NH-P1 с полностью пассивным охлаждением. NH-P1 - безвентиляторный кулер для охлаждения процессора. Ориентировочная стоимость кулера составляет 100 долларов.

По словам компании, кулер предлагает лучшее пассивное охлаждение для процессоров AMD Ryzen и Intel 11th Gen. К тому же, кулер Noctua NH-P1 обеспечивает бесшумную работу. Стоит отметить, что кулер имеет крепление под вентилятор NF-A12x25 LS-PWM (Опционально). В комплекте с кулером идет термопаста NT-H2 второго поколения. Заявленная мощность рассеивания 300 Вт. Массивный радиатор имеет шесть тепловых трубки. Noctua NH-P1 не конфликтует с высокими модулями памяти.

Компания Noctua также подтвердила, что в будущем выпустит комплект креплений для сокета LGA 1700.
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