Nokia 106 стоит 1590 рублей

Официально представлен новый смартфон Nokia 106, который очень понравится ценителям недорогих устройств с приличным набором функций. Конечно, это далеко не флагман и даже не средний класс, а просто кнопочный телефон, который создавали специально для тех, кому нужен телефон для звонков за минимальные деньги. На текущий момент стоимость продукта в России составляет всего 1590 рублей, это заметно дешевле, чем чехлы для некоторых смартфонов. Здесь же вы получаете возможность звонить, писать сообщения, пользоваться некоторыми мессенджерами и слушать музыку. За свои деньги это просто шикарный вариант, который позволит вам наслаждаться общением и не переживать о том, что гаджет кто-то украдет или вы его разобьете. Ведь в случае потери вы легко купите второй и даже не почувствуете удара по бюджету.