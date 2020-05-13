Nokia 125 уже в продаже

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что кнопочные телефоны будут возрождены производителем в самое ближайшее время. Теперь в продажу поступил телефон Nokia 125, который выглядит очень круто и при этом обладает всеми функциями, которые необходимы потенциальному покупателю. Например, телефон может звонить и отправлять сообщения, чем предостаточно в массе ситуаций. Кроме того, устройство обладает плеером и различными бонусами, но в целом это просто звонилка для тех, кто не хочет пользоваться дорогим флагманом или он ему просто не нужен. Более того, Nokia 125 еще и стоит достаточно дешево, так что вам не нужно тратить излишне много денег, дабы получить возможность звонить или отправлять сообщения.

Комментарии и отзывы Nokia 125
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