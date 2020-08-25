Nokia 150 (2020) выпустили в Индии

Некоторое время назад мы обсуждали новость о том, что компания Apple и другие крупные производители электроники постепенно переходят на рынок Индии, чтобы производить там свои устройства и продавать на локальном рынке. Так вот, теперь компания Nokia решила пойти по их примеру и выпустила телефон Nokia 150 (2020) на территории Индии по весьма смешной цене. Правда, стоит отметить, что это именно телефон, а не смартфон, так что ожидать каких-то невероятных показателей от гаджета не стоит. Но и цена вполне разумная для местного рынка, так что покупать новинку явно будут. Вопрос только в том, когда это телефон будут продавать вне Индии в других регионах и по какой стоимости. Ведь устройство достаточно достойное на самом деле и заслуживает внимания.

Комментарии и отзывы Nokia 150 (2020)
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