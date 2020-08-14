Nokia 2.4 слили в сеть

Длительное время на просторах интернета обсуждали новость о том, что к релизу готовится смартфон Nokia 2.4, который, как оказалось, и правда совсем скоро будет представлен в обновленном варианте. Данное устройство оборудовано 2 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, так что можно с уверенностью говорить, что это доступное устройство. Конечно, никто и не думал, что Nokia 2.4 будет флагманской моделью, но многие почему-то надеялись увидеть от компании хотя бы смартфон среднего класса, а не бюджетный гаджет. Но будем ждать официального релиза и тогда можно будет поговорить о стоимости новинки для нашей страны. Пока что информации по этому поводу у нас нет, а значит, стоит подождать официального релиза в России.