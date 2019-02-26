Nokia 210 - функциональный телефон с подключением к Интернету

HMD Global на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 анонсировала Nokia 210, функциональный телефон с возможностью подключения к Интернету.

Чтобы позволить вам использовать подключение к Интернету, он поставляется со встроенным веб-браузером Opera Mini. Тем не менее, он ограничен подключением 2.5G (GPRS) и вы сможете использовать указанное подключение для просмотра социальных сетей.

Будучи устройством старой школы, Nokia 210 также поставляется с культовой встроенной игрой Snake. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и аккумулятором емкостью 1020 мАч, который может работать до 20 дней. Вы также получите 4 МБ оперативной памяти и 16 МБ памяти. Продажи начнутся в марте по цене $35 (2300 рублей).