Nokia 215 4G и Nokia 225 4G запущены в Китае

HMD Global выпустила в Китае два новых функциональных телефона под брендом Nokia с возможностью подключения к сети 4G. Эти телефоны называются Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.

Первая модель стоит 43 доллара США, последняя стоит 52 доллара США. Nokia 215 4G и Nokia 225 4G оснащены цифровой клавиатурой островного типа T9, как и любой другой функциональный телефон. В более дешевой модели отсутствует VGA-камера, присутствующая в более дорогой модели.

Общие функции между ними включают поддержку подключения 4G на всех трех основных операторах связи в Китае. Nokia 215 4G выпускается в двух цветах - черном и зеленом, а Nokia 225 4G будет доступен в черном, синем и золотом цвете. Эти телефоны могут дебютировать на мировых рынках в ближайшие время.
Комментарии и отзывы Nokia 215 4G
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