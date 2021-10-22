Nokia 225 4G Payment Edition запущен в Китае

Сегодня компания HMD Global выпустила новый телефон, получивший название Nokia 225 4G Payment Edition. Как видно из названия телефона, компания сосредоточена на упрощении платежей с помощью этого телефона. Телефон позволяет пользователям получить доступ к кошельку Alipay Wallet нажатием одной клавиши. Он доступен в трех цветах - черном, синем и песочно-золотом.

Что касается цен, то новая Nokia 225 4G Payment Edition стоит 349 юаней (55 долларов). С помощью действия одной клавиши можно открыть функцию или перейти к опции оплаты в меню, а затем нажать «Код оплаты», чтобы продолжить. Пользователь также может установить дневной лимит потребления. Телефон оснащен экраном диагональю 2,4 дюйма, а под капотом устройства расположился процессор UNISOC. Он поддерживает карты памяти, которые могут помочь пользователям увеличить объем памяти телефона до 32 ГБ. Также на задней панели телефона находится 3-мегапиксельная камера. Телефон поддерживает такие функции, как быстрый набор, диктофон, радио и т. д. Изюминкой телефона является то, что он поддерживает подключение к сети 4G. Поддержка 4G не ограничивается одной SIM-картой, но телефон может быть подключен к сети 4G одновременно на обеих SIM-картах.