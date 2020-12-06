Nokia 3.4 поступит в продажу в Индии

Компания HMD Global впервые представила в сентябре Nokia 3.4 в Индии.

По слухам сети, смартфон Nokia 3.4 уже поступит в продажу в Индию конце декабря 2020 года. Смартфон будет иметь базовый вариант с 3 ГБ оперативной памяти за розничную цену около 160 долларов США.

Смартфон оснащен 6,39-дюймовой панелью HD+ с 8-мегапиксельной селфи камерой, размещенной в отверстии в верхнем левом углу. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 460 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD.

Смартфон также поставляется с 4 ГБ оперативной памяти в паре 32/128 ГБ ПЗУ. Сзади находится тройная камера, основной датчик на 13 МП, сверхширокоугольный модуль на 5 МП и датчик глубины на 2 МП. Под камерами разместили сканер отпечатков пальцев и специальную кнопку Google Assistant. За питание смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Устройство также имеет аудиоразъем, FM-радио и NFC модуль для бесконтактных платежей.
Комментарии и отзывы Nokia 3.4
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