Nokia 3.4 вышел в России по сниженной цене

Компания HMD Global дала старт российским продажам недорогого смартфона Nokia 3.4, который во время сентябрьского анонса был оценен в 13 990 рублей. Теперь же новинка выходит по рекомендованной цене в 12 990 рублей в синей, серой и пурпурной расцветках.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 460, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, симметричным портом USB-C (USB 2.0), 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, модулем NFC и поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, хотя комплектным адаптер питания имеет мощность только 5 Вт.