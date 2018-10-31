Nokia 3, 5 и 6 скоро получат обновления Android Pie

HMD Global объявила в начале этого месяца, что к концу ноября четыре смартфона будут обновлены до Android Pie: Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus , Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco . Если компания выполнит обещание, у нее будет как минимум пять смартфонов под управлением Android Pie, так как Nokia 7 Plus уже получила обновление.

Сегодня производитель мобильных телефонов подтвердил, что еще три модели смартфонов Nokia будет обновлен до Android Pie - это Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Устройства получат обновление в начале следующего года.

Это связано с тем, что Google выпускает новое обновление для ОС Android для поставщика набора микросхем, а затем делает его доступным для производителя телефонов, в данном случае HMD Global. Именно по этой причине компания выпускает обновления Android Pie поэтапно.