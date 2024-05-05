Nokia 3210 2024 показали на рендерах

Авторитетный информатор Роландт Квандт поделился качественными изображениями и подробностями о телефоне Nokia 3210 (2024), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 22-нанометровой одноядерном платформой Unisoc T107, 2,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 320:240 точек, 64 МБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 1450 мАч, слотом для карты памяти microSD до 32 ГБ, модемом LTE, камерой разрешением 2 Мп, тремя расцветками, интерфейсом USB-C и двумя слотами для SIM-карт. Ориентировочная цена телефона на европейском рынке составит 90 евро.

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