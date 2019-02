Nokia 5.1 Plus получает больше памяти

Nokia 5.1 Plus выпущенная еще в сентябре прошлого года с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти, теперь предлагается в двух вариантах с расширенным хранилищем.

HMD Global выпустила Nokia 5.1 Plus с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения за $202 и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения данных за $230. Смартфон работает на Helio P60 SoC, оснащен 5,86-дюймовым дисплеем HD + и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Сзади 13 Мп и 5 Мп камера, сопровождаемую сканером отпечатка пальца. Nokia 5.1 Plus была выпущена с Android 8.1 Oreo и уже получила Android Pie. Обновленный Nokia 5.1 Plus поступит в продажу 12 февраля.