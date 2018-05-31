Nokia 5.1 показали официально

Официально представлен смартфон Nokia 5.1, который компания решила презентовать сразу и в России. Стоимость устройства составляет 190 евро, то есть довольно немалые деньги как для продукта начального-среднего класса, плюс стоимость в России обычно еще выше. Из преимуществ новинки можно отметить процессор MediaTek Helio P18 с довольно высокой производительностью, плюс дисплей с диагональю 5,5 дюймов при разрешении FullHD+. Нельзя сказать, что устройство за эти деньги может уделать конкурентов — производитель явно поверил в себя и считает, что может конкурировать с другими китайскими компаниями. Однако, другие производители вполне легко могут уделать эту компанию за счет более низкой стоимости и дисплеев с большей диагональю. Сейчас бренд Nokia уже ничего не значит, так что и цены надо бы делать адекватнее.