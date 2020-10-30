Nokia 5.3 на последней версии Google Android 11 засветилась в Geekbench

Nokia, принадлежащая HMD Global, ранее была признана Counterpoint самым надежным брендом смартфонов с точки зрения безопасности, качества сборки и обновлений программного обеспечения. Заслуженный рейтинг является отражением политики бренда по своевременному выпуску регулярных обновлений для поддерживаемых моделей.

Теперь же в базе данных Geekbench была обнаружена модель Nokia 5.3, работающая на последней версии операционной системы Android 11.

Это вторая модель смартфона компании HMD Global, которая засветила в базе данных Geekbench с Android 11 на борту.

Nokia 5,3 был запущен в марте 2020 года в качестве бюджетного смартфона, работающего на Android OS 10. Nokia сообщила во время запуска, что устройство стоимостью 183 евро будет получать обновления для Android 11 и даже Android 12, а также 3 года обновлений безопасности.