Nokia 5.3 на последней версии Google Android 11 засветилась в Geekbench

Теперь же в базе данных Geekbench была обнаружена модель Nokia 5.3, работающая на последней версии операционной системы Android 11.
Это вторая модель смартфона компании HMD Global, которая засветила в базе данных Geekbench с Android 11 на борту.
Nokia 5,3 был запущен в марте 2020 года в качестве бюджетного смартфона, работающего на Android OS 10. Nokia сообщила во время запуска, что устройство стоимостью 183 евро будет получать обновления для Android 11 и даже Android 12, а также 3 года обновлений безопасности.