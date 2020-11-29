Nokia 5.3 получит квадрокамеру и 128 ГБ флеш-памяти

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 5.4, который придет на смену выпущенной в марте модели Nokia 5.3. Если изначально дебюта новинки ждали в марте следующего года, то по новым данным аппарат представят уже в конце текущего года. Смартфону прочат 6,4-дюймовый дисплей с врезанной фронтальной камерой, квадрокамеру, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также минимум две расцветки: синюю и фиолетовую.

Что до Nokia 5.3, то он получил 6,55-дюймовый дисплей с невысоким разрешением 720:1600 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 в рамках программы Android One.