Nokia 5.3 вышел в Индии

В последнее время крупные производители смартфонов весьма активно работают над тем, чтобы выпускать свои смартфоны на территории Индии, ведь это позволит привлечь внимание новой аудитории. Стоит отметить, что рынок данной страны практически никем не захвачен, а значит, можно выпускать шикарные устройства за разумные деньги и не думать о том, что возникнут какие-то проблемы. Теперь вот Nokia 5.3 был выпущен на территории Индии, цена вполне адекватная и производитель уверен, что в ближайшем будущем он будет выпускать новые гаджеты с именно в этом регионе. Будем ждать с большим нетерпением новостей по этому поводу, ведь устройство действительно крутое, особенно если учитывать преимущества по сравнению с конкурентами в категории.

Комментарии и отзывы Nokia 5.3
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