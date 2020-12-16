Nokia 5.4 готов покорять Америку

У HMD Global буквально десятки телефонов Nokia, которые постепенно захватывают мировой рынок, хотя, конечно, речь идёт про середнячков, а не про флагманские гаджеты. По иронии судьбы, рынок США еще не наводнил эти модели, названия которых сможет запомнить разве что ярый фанат. Теперь производитель решил постепенно двигаться и в этом направлении, предоставляя пользователю возможность получить доступный гаджет за разумные деньги. Nokia 5.4 выглядит действительно современным и привлекательным гаджетом. Он работает на Snapdragon 662 с 4-6 ГБ оперативной памяти, 6,39-дюймовым экраном HD + и четырьмя камерами, расположенными в круглом выступе на его задней панели. А ещё него есть массивная батарея на 4000 мАч. Вопрос только в стоимости.