Nokia 5.4 появился в списке поддерживаемых устройств Google AR Core, BIS и NBTC

Компания HMD Global работает над запуском телефона среднего класса Nokia 5.4.

Похоже, что дата запуска Nokia 5.4 не за горами, поскольку она была замечена в списке устройств, поддерживающих Google AR Core. Телефон также получил одобрение органа NBTC Таиланда и регулирующего органа Индии BIS.

Поскольку смартфон Nokia 5.4 теперь упоминается в списке устройств, поддерживающих Google AR Core, он будет оптимизирован для поддержки различных приложений AR. Список подтверждает прозвище устройства. Телефон Nokia TA-1325, одобренный властями BIS и NBTC, может быть смартфоном Nokia 5.4. Похоже, что телефон TA-1328, который также был одобрен органом BIS, может быть вариантом TA-1325.
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