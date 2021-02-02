Nokia 5.4 приедет в США 15 февраля

Через несколько недель HMD Global запустит в США свой 4G-смартфон среднего класса Nokia 5.4. Телефон, который был выпущен в декабре в Европе, теперь доступен для предварительного заказа на Amazon. Согласно информации на Amazon US, Nokia 5.4 выйдет 15 февраля, ровно через 2 месяца после анонса в Европе. В описании устройства также указано, что будет только один вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и ценой в 249,99 долларов. В Европе телефон доступен в вариантах 4 + 64 ГБ, 6 + 64 ГБ и 6 + 128 ГБ, при этом базовая модель продается по цене 189 евро (~ 227 долларов США). Почему смартфон в США стоит дороже и предоставляется только в одной версии — не совсем понятно. Вероятно, производитель не совсем верит в возможности гаджета.