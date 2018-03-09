Nokia 6.1 и Nokia 7 plus появились в российском предзаказе

2018-03-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 6.1 и; [128]
Российское подразделение HMD объявило старте российских предзаказов на смартфоны Nokia 6.1 (New Nokia 6) и Nokia 7 plus, благодаря чему стали известны их официальные цены. Итак, Nokia 6.1 оценен в 17 990 рублей, а Nokia 7 plus обойдется в 27 990 рублей. Цены на Nokia 8110 4G Reloaded, Nokia 1 и Nokia 8 Sirocco еще не сообщается.

Напомним, что Nokia 6 (2018) оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 7.1.1 с последующим обновлением до Android 8 Oreo.

Nokia 7 Plus оснастили корпусом из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием, 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-Мп фронтальной камерой с оптикой Carl Zeiss, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3800 мАч, поддержкой LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС, 3,5-мм разъёмом для наушников и портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android 8.0 Oreo.

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