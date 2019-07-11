Nokia 6.1 и его функции

Смартфон оснащен адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 b/g/n и 4G VoLTE. В наличии имеется модуль геопозиционирования GPS, FM-тюнер. Наряду с симметричным портом USB-C гаджет снабдили стандартным аудиовыходом на 3,5 мм. За электропитание отвечает батарея на 3000 мАч. Nokia 6.1 базируется на мобильном чипсете Snapdragon 630. Экранная панель обладает разрешением 1920 х 1080 пикселей при размере диагонали 5,5 дюйма. Лицевая камера снабжена оптическим сенсором на 8 МП. Тыльная камера получила датчик изображения на 16 МП.Стоимость модели составит 249 долларов.