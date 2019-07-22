Nokia 6.2 и его характеристика

«Сердцем» новинки станет восьмиядерный процессор Snapdragon 660 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц при поддержке 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации. Объём встроенной памяти составит 64 ГБ, ёмкость аккумулятора — 3300 мАч. За разблокировку аппарата будет отвечать расположенный на задней крышке сканер отпечатков пальцев.Смартфон оснастят 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и круглым отверстием в матрице для 13-мегапиксельной фронталки. Тройная основная камера получит сенсоры на 20, 8 и 5 Мп с оптикой Zeiss.Стоимость новинки составит 123 доллара.