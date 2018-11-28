Nokia 7.1 начинает получать обновление Android 9.0 Pie

После того, как в прошлом месяце вышло обновление Android Pie для смартфонов Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, HMD Global сегодня начала выпуск стабильного обновления для смартфона Nokia 7.1. Поскольку обновление начало развертываться, может потребоваться некоторое время, чтобы связаться со всеми пользователями.

Nokia 7.1 работает от Snapdragon 636 SoC от Qualcomm, который связан с оперативной памятью до 4 ГБ. Смартфон оснащен 5,84-дюймовым дисплеем PureView и двойной основной камерой. Android 9 Pie предлагает множество новых функций для телефона, которые включает в себя, улучшенный пользовательский интерфейс, функции для ухода за цифровым благополучием пользователей и многое другое. Обновление Android Pie поступит для Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco в ноябре.