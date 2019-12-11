Nokia 7.1 обновилась до Android 10

Новость была подтверждена в стиле HMD Global в Твиттере директором по продукции компании Юхо Сарвикасом. Размер обновления составляет около 1,3 ГБ. Обновление включает в себя все стандартные функции Android 10, такие как темный режим для всей системы, навигация жестами, интеллектуальный ответ, управление конфиденциальностью, режим фокусировки.

Патч имеет ноябрьское исправление безопасности, возможно из-за программного обеспечения, разработанного намного ранее. Новая функция Sound Amplifier, которая усиливает, фильтрует и настраивает звук при прослушивании через наушники.