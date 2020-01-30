Nokia 7.2 приехал в Россию

На территории России стали продавать смартфон Nokia 7.2, а точнее его улучшенную версию. Смартфон и правда довольно интересный и необычный, у него при довольно низкой стоимости установлен процессор Qualcomm Snapdragon 660, работающий на восьми вычислительных ядрах, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Довольно крутое решение, особенно если учитывать, что смартфон создавали специально для тех, кто не гоняется за флагманами и хочет получить действительно крутой продукт за вполне адекватные деньги. Вероятно, в ближайшие дни смартфон уже попадет на прилавки магазинов и там его можно будет купить, получив не китайский малоизвестный смартфон, а вполне крутой гаджет.