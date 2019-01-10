Nokia 8.1 Plus и его функции

Компания Nokia выпустила новый смартфон с дисплеем нового типа. Диагональ экрана устройства с разрешением Full HD + (2160 x 1080 пикселей) составит 6,22 дюйма, габариты — 156,9 x 76,2 x 7,9 мм. Судя по рендерам, аппарат будет выпущен в рамках программы Android One под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.На правой стороне корпуса расположились кнопки включения и регулировки громкости, на левой — комбинированный слот для SIM-карт. Зарядка и подключение осуществляются через порт USB Type-C на нижнем торце, рядом с которым находятся динамика и отверстие микрофона. Гаджет также имеет 3,5-мм разъёмом для наушников.На задней панели новинки отчётливо виден модуль двойной камеры с оптикой Zeiss, под которым разместился сканер отпечатков пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.