Nokia 8.1 готовится к запуску

Впервые смартфон Nokia 8.1 был представлен на Geekbench несколько недель назад, где были протестированы некоторые спецификации, а также процессор Snapdragon 710. По сообщениям NCC с Тайваня, предполагается что в скором времени произойдет запуск нового смартфона.

В отчете сказано, что Nokia имеет номер TA-1119, однако информация о самом устройстве пока что не раскрывается.Идут слухи, что устройство получит встроенным сканер отпечатков пальцев и будет иметь операционную систему Android 9.0 Pie.