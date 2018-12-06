Nokia 8.1 официально представили

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания HMD Global планирует выпустить новый доступный флагман под названием Nokia 8.1. Оказалось, что информация была не домыслом, а вполне реальным фактом — сегодня именно такой продукт и представили. Устройство выглядит очень стильно и современно, у него имеется приличных размеров вырез в верхней части экрана, плюс на фронтальной панели смогли уместить еще и логотип бренда. На тыльной стороне установлена система из двух камер и двойной вспышки. Главное преимущество новинки в том, что производитель просит за устройство всего 29990 рублей, то есть вы можете купить флагман чуть дороже 450 долларов. Это действительно впечатляет, ведь на рынке не так много конкурентов, которые могут тягаться с данным ценником.