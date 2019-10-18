Nokia 8.2 5G первый смартфон с процессором Snapdragon 735

Nokia 8.2 5G станет первым смартфонов на рынке, который оснастят процессором Snapdragon 735, хотя еще этот процессор официально не представлен.

Nokia 8.2 приписывают основную камеру с несколькими модулями и главным сенсором на 64 Мп, а также выезжающую фронтальную. Смартфон выйдет в трёх конфигурациях памяти с 4/6/8 ГБ ОЗУ в паре 64/128/256 ГБ ПЗУ. А вот Snapdragon 735 получит восемь ядер и будет построен по 8 или 7-нанометровому техпроцессу и поддержку 5G.

Анонс Nokia 8.2 5G состоится в первой половине 2020 года.