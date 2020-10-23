Nokia 8.3 5G скоро получит поддержку 5G для двух SIM-карт

Примерно месяц назад компания HMD Global выпустила в продажу смартфон Nokia 8.3 5G, который был представлен еще в марте этого года. Новинка имеет поддержку сотовых сетей пятого поколения и два слота для SIM-карт, но при двух вставленных SIM-картах в сетях 5G работает лишь одна из них. Как сообщает профильное издание NokiaPowerUser, в скором времени производитель исправит этот недочет. Соответствующее обновление добавит возможность одновременной работы обеих SIM-карт в сетях 5G. Ранее стало известно, что в новых смартфонах iPhone 12 также нет поддержки одновременной работы двух SIM-карт в сетях 5G. Выпустит ли Apple аналогичный апдейт, пока не сообщается.