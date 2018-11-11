Nokia 8 отдают с отличной скидкой

Когда-то давно, лет десять назад, компания Nokia была непоколебимым лидером на рынке смартфонов. Тогда мало кто знал о компании Apple и уж тем более никто не думал, что этот смартфон будет продаваться за 1500 долларов. Сейчас, после длинной череды неудач и падений, компания Nokia вновь вернулась на рынок, чтобы успешно продавать свои смартфоны за адекватные деньги. Яркий пример отличного возвращения — Nokia 8. Этот гаджет уже покорил многих фанатов бренда и продолжает свое победоносное шествие.Купон: NK810Главное преимущество продукта в том, что при довольно мощном железе с пользователя просят совершенно небольшую сумму денег. Сейчас, пока акция идет, вы вовсе можете приобрести смартфон за 339 долларов вместе 399. Это отличная возможность неплохо сэкономить и получить шикарный продукт. Помимо этого, у нас для вас имеется купон, который сэкономит вам еще десять долларов при покупке. Обязательно воспользуйтесь, это даст вам лишние средства на аксессуары или просто сэкономит немного денег.