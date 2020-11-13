Nokia 8000 4G показали на качественных рендерах

Несколько дней назад в сети появились первые сведения о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, а уже сегодня старшая модель предстала на качественных изображениях.

По предварительным данным, аппарат получит операционную систему KaiOS с приложениями WhatsApp и Facebook, один или два слота для SIM-карт, батарею на 1500 мАч, 2,8-дюймовый дисплей, одноядерный чипсет, 4 МБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, корпус массой 104,7 г и размерами 53:131,4:13,7 мм, поддержку LTE, GSM/WCDMA, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, порт Micro-USB, износостойкую клавиатуру, а также корпус с размерами 56,5:132,2:12,3 мм и массой 110 г.