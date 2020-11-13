Nokia 8000 4G показали на качественных рендерах

Несколько дней назад в сети появились первые сведения о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, а уже сегодня старшая модель предстала на качественных изображениях.

По предварительным данным, аппарат получит операционную систему KaiOS с приложениями WhatsApp и Facebook, один или два слота для SIM-карт, батарею на 1500 мАч, 2,8-дюймовый дисплей, одноядерный чипсет, 4 МБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, корпус массой 104,7 г и размерами 53:131,4:13,7 мм, поддержку LTE, GSM/WCDMA, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, порт Micro-USB, износостойкую клавиатуру, а также корпус с размерами 56,5:132,2:12,3 мм и массой 110 г.
Комментарии и отзывы Nokia 8000 4G
Обзоры:
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Лучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual SimЛучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim
Новости:
Samsung Galaxy S20 FE подешевел в Индии

Недавно компания Xiaomi снизила индийскую цену на смартфон Xiaomi Mi 10, а сегодня её главный конкурент н...
Новый смартфон Realme C15 с невероятной автономностью

У Realme появился новый смартфон C15 с батареей емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Сма...
Honor 10X Lite доступен для предварительных заказов в России

Honor 10X Lite официально анонсирован в России. В преддверии глобального развертывания 10 ноября устройст...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Huawei Qingyun W510 готовят к релизу...
Huawei Qingyun W510 готовят к релизуНесмотря на то, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, производитель все еще пытается р...
Динамик премиум класса Sonos Five предст...
Динамик премиум класса Sonos Five предстКомпания Sonos предлагает универсальные продукты с великолепным звучанием, которые отличаются простотой в...
iQOO U1x с процессором Snapdragon 662 за...
iQOO U1x с процессором Snapdragon 662 заСмартфон IQOO u1x официально был представлен в Китае. ...
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гига...
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. ГигаСо второй половины лета компания Xiaomi запустила официальные продажи двух маршрутизаторов Xiaomi Mi AIoT...
Android 11 скоро придет на Samsung Galax...
Android 11 скоро придет на Samsung GalaxКомпания Samsung Electronics уже тестирует фирменную оболочку One UI 3.0 на базе Android 11 на актуальных...
Hyundai начнет производить электромобили...
Hyundai начнет производить электромобилиСкоро все мы увидим автомобили с надписью "сделано в Сингапуре". Это потому, что Hyundai только что объяв...
Темная версия Google Maps начинает посту...
Темная версия Google Maps начинает постуКомпания Google начала развертывание темного режима для Google Maps начиная с версии 10.51.1, работающей ...
Игровой монитор Asus PG32UQX с 32-дюймов...
Игровой монитор Asus PG32UQX с 32-дюймовКомпания ASUS случайно засветила в сети новый игровой монитор ROG Swift PG32UQX с его характеристиками. ...
NVIDIA Quadro RTX (Ampere) с графическим...
NVIDIA Quadro RTX (Ampere) с графическимNVIDIA недавно представила потребительские карты серии Ampere GeForce RTX 30, теперь же компания готовитс...
Смартфоны Huawei Mate 40 показали на рен...
Смартфоны Huawei Mate 40 показали на ренКитайский производитель Benks недавно раскрыл дизайн смартфонов iPhone 12, а теперь показал, как будут вы...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 290 доллар...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 290 долларКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 SE, которая будет стоить 290 долларов. Новинку...
EVGA выпустила обновление BIOS для видео...
EVGA выпустила обновление BIOS для видеоEVGA выпустила обновление для своей видеокарты RTX 3080 FTW3 Ultra, которая увеличивает мощность потребле...
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor