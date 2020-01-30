Nokia 9.2 PureView получит скрытую под экраном камеру

Известный искатель утечек Nokia Anew сообщил о том, что компания HMD Global в данный момент тестирует смартфон Nokia 9.2 PureView со встроенной под экран фронтальной камерой. Утверждается, что пока прототип нуждается в доработке и смартфон вряд ли выйдет раньше, чем осенью 2020 года. Отмечается, что из-за не лучшей четкости область с камерой можно увидеть на солнце. Что до грядущей выставки MWC 2020, которая пройдет в конце февраля, то на нее HMD Global привезет смартфоны Nokia 8.2 5G, Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.