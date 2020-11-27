Nokia 9.3 PureView должен выйти в 2021 году

HMD Global наводнила рынок доступными телефонами на операционной системе Android, но ее ассортимент на флагманском уровне или хотя бы в среднем классе куда скучнее и беднее. На сегодняшний день только Nokia 8 Sirocco и Nokia 9 PureView можно считать топовыми устройствами компании, по крайней мере, на основе премиальных чипов Snapdragon, которые в них установлены. У фанатов компании была надежда на следующее устройство производителя, но оказалось, что компания не планирует выпускать еще один флагман в этом году. Видимо, конкуренция и так достаточно высокая, чтобы выпускать дополнительное устройство. Ведь производитель принял решение перенести релиз Nokia 9.3 PureView на следующий год, что, конечно, довольно грустно.