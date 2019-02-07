Nokia 9 PureView на новых фотографиях

Некоторое время назад в сети обсуждали возможность запуска смартфона с большим количеством камер на тыльной стороне. Тогда все думали, что три или четыре камеры это большое количество, но если сейчас посмотреть на рынок, то вы заметите, что смартфоны с четырьмя модулями уже никого не удивляют. Тем не менее, есть еще возможность увидеть крутой смартфон с нереальным количеством камер — Nokia 9 PureView уже готовят к релизу. Пока что информация носит неофициальный характер, но компания уже слила в сеть несколько вполне качественных рендеров, на которых видно, что на тыльной стороне целая россыпь камер самого разного предназначения. Думаю, такой смартфон сможет снимать в очень высоком качестве и точно порадует потенциальных покупателей.