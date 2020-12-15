Nokia C1 Plus с 4G и Android Go вышел в релиз

Неудивительно, что в этом году новости о смартфонах были наполнены данными о 5G, ведь если раньше сотовые сети пятого поколения казались пристанищем лишь флагманского уровня, то сейчас уже и средний класс напичкан модемами нового поколения. Однако есть пользователи, которым просто нужен исправный телефон, который может работать практически где угодно, особенно в местах, где 5G еще не реализовали. С этой целью HMD Global запускает новый Nokia C1 Plus — устройство, как может показаться, делает шаг назад в плане технологий, предлагая пользователю всего лишь 4G. С другой стороны, нужно понимать, что производитель сделал это ради экономии, чтобы дать пользователям доступный гаджет с современными возможностями. В этом плане новинка очень достойно смотрится.