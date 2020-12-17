Nokia C1 Plus запущен в Китае по цене 76 долларов

Компания HMD Global выпустила смартфон начального уровня Nokia C1 Plus в Китае по цене 76 долларов США. Новинка поступит в продажу с 25 декабря.

Nokia C1 Plus оснащен 5,45-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 1440 x 720 пикселей "HD+". На дисплее также разместили 5-мегапиксельную селфи-камеру со светодиодной вспышкой, а на задней панели телефона находится еще одна 5-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой.

Устройство оснащено неизвестным четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Этот процессор работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Из-за низкого уровня оборудования телефон работает под управлением Android 10 Go Edition.

Другие функции этого телефона включают две SIM-карты, 4G LTE, однополосный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GNSS (GPS, A-GPS), FM-радио, слот для карт памяти microSD до 128 ГБ, датчик приближения, акселерометр, датчик внешней освещенности. и съемный аккумулятор емкостью 2500 мАч с поддержкой зарядки 5 Вт. Смартфон выпускается в двух расцветках корпуса: красный и синий.