Nokia C1 стоит 60 долларов

2019-12-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia C1; [103]
В последнее время производители со всего мира стали активнее выпускать именно доступные смартфоны, так как это позволяет не переживать о том, что устройство раскупят. Ведь если гаджет действительно доступный, то его точно будут покупать, даже при наличии достаточно простых слабых характеристик. Вот, к примеру, в продажу поступил новый смартфон Nokia C1, который стоит всего 60 долларов. Да, у него нет дорогой мощной начинки, нет крутой камеры и прочих бонусов, которыми щеголяют современные флагманские устройства. Однако стоит такое решение всего 60 долларов, это буквально стоимость чехла для яблочного флагмана, только это телефон, который готов к реальному полноценному использованию. Отличный гаджет за свои деньги.


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