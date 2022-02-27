Nokia C2 (2nd Edition) получил съемную батарею

Компания Nokia пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Nokia C2 (2nd Edition), главной особенностью которой стал съемный аккумулятор ёмкостью 2400 мАч. Новинку также оснастили неназванной 4-ядерной платформой с тактовой частотой 1,5 ГГц, предустановленной операционной системой Android 11 Go Edition, адаптированной для маломощных устройств, 1 или 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5,7-дюймовым экраном с разрешением 960:480 пикселей, селфи-камерой разрешением 2 Мп, тыльной камерой на 5 Мп, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 4 и Bluetooth 5, модемом LTE Cat. 4, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 154:75,9:9,55 мм и массой 180 г. Смартфон появится в европейской продаже в апреле по цене от 80 евро.