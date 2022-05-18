Nokia G20 получает обновление Android 12

Nokia G20 начала получать обновление Android 12 в сочетании с исправлением безопасности от мая 2022 года, тем самым Nokia G20 присоединяется к списку смартфонов Nokia, которые уже получили обновление Android 12. Напомним, что телефон поступил в продажу в июле 2021 года в Индии и поставлялся с Android 11 из коробки. Обновление доступно пользователям Австрии. Как и ожидается, обновление Android 12 развертывается поэтапно и появится в других регионах где представлен смартфон.

Размер обновления Nokia G20 Android 12 составляет около 2 ГБ.