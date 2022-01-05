Nokia G50 получил обновление Android 12

Смартфон Nokia G50 обновился до Android 12. Программное обеспечение версии V2.160 уже распространяется в Финляндии и некоторых других странах Европы. Размер обновления составляет 2 ГБ и включает патч с ноябрьским обновлением безопасности Android, а также все новые функции и улучшения ОС Android 12. Стоит отметить, что Nokia G50 поступил в продажу в прошлом году под управлением версии Android 11.

Напомним, что в декабре до Android 12 обновились два смартфона Nokia X10 и X20, которые дебютировали в апреле 2021 года с Android 11. Первая волна развертывания включала около 35 стран.