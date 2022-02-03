Nokia N139DL Flip Phone появился на Bluetooth SIG

Сертификация Bluetooth SIG подтверждает, что Nokia N139DL будет поддерживать Bluetooth версии 4.2 и подключение LTE. Nokia N139DL будет функциональным телефоном с культовым дизайном раскладушки. Он будет загружаться на платформе KaiOS 3.0. Сертификация FCC показала, что устройство оснащено батареей емкостью 1450 мАч и поддерживает Wi-Fi. При этом, это будет смарт-телефон. Учитывая, что он будет поставляться с KaiOS 3.0, ожидается, что телефон будет поддерживать Google Assistant.

Последним телефоном-раскладушкой компании был Nokia 2720 4G. Телефон был выпущен в мае 2021 года с двумя дисплеями. Он имеет 2,8-дюймовый основной экран и 1,3-дюймовый внешний дисплей. Он работает на процессоре Qualcomm 205 SoC и имеет 512 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти.

Поскольку это телефон на платформе KaiOS , устройство поддерживает такие приложения, как Youtube, Whatsapp, Facebook и другие популярные приложения. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 1500 мАч и может работать до 26 дней в режиме ожидания.

Комментарии и отзывы Nokia N139DL Flip Phone
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